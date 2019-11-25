Ни в утиль, ни на переработку остатки электрокара Tesla Model S не принимают.

Владелец разбитого вдребезги электрокара Tesla Model S из австрийского города Тироль столкнулся с неожиданной проблемой, после того, как решил избавиться от остатков своего авто.

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Доминик Фреймут еще в октябре попал в аварию и врезался в дерево, после чего его Tesla загорелась. Позже эксперты страховой компании признали машину не подлежащей ремонту и восстановлению. Владелец хотел сдать экс-машину в утиль, однако ему отказали, поскольку снять тяговый аккумулятор электрокара невозможно, а переделывать его вместе с остальным автомобилем нельзя. Австрийские мусороперерабатывающие предприятия не принимают подобные отходы. А перевозить машину в другую страну или хотя бы другой регион нельзя – это опасно и незаконно.

Весть о беде австрийца дошла до главного офиса компании Tesla и не осталась без внимания. Автопроизводитель отправил в Австрию своих специалистов для анализа и помощи в переработке машины. Пока же разбитый электрокар хранится на стоянке возле автомастерской.

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