А ні в утиль, а ні на переробку рештки електрокара Tesla Model S не приймають.

Власник розбитого вщент електрокара Tesla Model S з австрійського міста Тіроль зіткнувся з несподіваною проблемою, після того, як вирішив позбутись решток свого авто.

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Домінік Фреймут ще в жовтні потрапив в аварію і врізався в дерево, після чого його Tesla загорілась. Пізніше експерти страхової компанії визнали машину не підлеглою ремонту та відновленню. Власник хотів здати екс-машину в утиль, однак йому відмовили, оскільки зняти тяговий акумулятор з електрокара неможливо, а переробляти його разом з рештою автомобіля не можна. Австрійські сміттєпереробні підприємства не приймають подібні відходи. А перевозити машину в іншу країну або хоча б інший регіон не можна – це небезпечно і незаконно.

Звістка про біду австрійця дійшла аж до головного офісу компанії Tesla і не залишилась без уваги. Автовиробник відправив до Австрії своїх фахівців для аналізу і допомоги в переробці машини. Поки ж розбитий електрокар зберігається на стоянці біля автомайстерні.

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