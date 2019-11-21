Електроскутер SEAT e-Scooter та самокат e-Kickscooter – перші моделі нового підрозділу "урбаністичної мобільності" іспанської марки.

Автоіндустрія стрімко трансформується і виробники шукають нових способів залишитись при ділі. Спершу персональні засоби пересування з невеликим запасом ходу називали “транспортом останньої милі”, однак зараз електроскутери і самокати сприймаються цілком серйозно. Чергове підтвердження тому – дебют серійних електричних двоколісників від іспанського автовиробника.

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Компанія SEAT оголосила на Всесвітньому конгресі Smart City Expo в Барселоні про створення нового стратегічного бізнес-підрозділу під назвою SEAT Urban Mobility. Іодразу ж представила перших представників нового напрямку, вже готових до виробництва.

Фото: електромопед SEAT e-Scooter / SEAT

SEAT e-Scooter являє собою електричний еквівалент 125-кубового моторолера. Він оснащений електромотором потужністю 11 кВт (14,7 к.с.) і пропонує 240 Нм крутного моменту. Від 0 до 50 км/год скутер розганяється за 3,8 секунди, а максимальна швидкість становить 100 км/год. Запас ходу у 115 кілометрів на одному заряді забезпечує батарейний блок, розміщений під сидінням. Акумулятор скутора – зйомний, для забезпечення швидкого відновлення мобільності. Конструкція дозволила розмістити в скутері багажний відсік, котрий вміщує два мотошоломи. Скутер має можливість підключення до смартфону користувача.

Фото: електросамокат SEAT e-Kickscooter/ SEAT

e-Kickscooter – вже другий електричний самокат від SEAT. Було продано більше 10 тисяч електричних самокатів і новинка націлена покращити цей результат, як мінімум, вдвічи. Новий e-Kickscooter оснащений батарею на 551 Ватт, котра забезпечує йому запас ходу на повному заряді до 65 км. Самокат оснащений незалежними гальмами для передніх і задніх коліс, як і скутер, співпрацює зі смартфоном власника.

Виробник не повідомив, коли збирається вивести на ринок електричний самокат e-Kickscooter, однак пообіцяв розпочати продажі мопеда e-Scooter до 2020 року.

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