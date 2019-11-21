Электроскутер SEAT e-Scooter и самокат e-Kickscooter – первые модели нового подразделения "урбанистической мобильности" испанской марки.

Автоиндустрия стремительно трансформируется и производители ищут новые способы остаться при деле. Сначала персональные средства передвижения с небольшим запасом хода называли "транспортом последней мили", однако сейчас электроскутеры и самокаты воспринимаются вполне серьезно. Очередное подтверждение тому – дебют серийных электрических двухколесников от испанского автопроизводителя.

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Компания SEAT объявила на Всемирном конгрессе Smart City Expo в Барселоне о создании нового стратегического бизнес-подразделения под названием SEAT Urban Mobility. И сразу же показала первых представителей нового направления, уже готовых к производству.

Фото: электромопед SEAT e-Scooter / SEAT

SEAT e-Scooter представляет собой электрический эквивалент 125-кубового мотороллера. Он оснащен электромотором мощностью 11 кВт (14,7 л.с.) и предлагает 240 Нм крутящего момента. От 0 до 50 км/ч скутер разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 100 км/ч. Запас хода в 115 километров на одном заряде обеспечивает батарейный блок, размещенный под сиденьем. Аккумулятор скутора – съемный для обеспечения быстрого восстановления мобильности. Конструкция позволила разместить в скутере багажный отсек, который содержит два мотошлема. Скутер имеет возможность подключения к смартфону пользователя.

Фото: электросамокат SEAT e-Kickscooter/ SEAT

e-Kickscooter – уже второй электрический самокат от SEAT. Было продано более 10 тысяч электрических самокатов и новинка нацелена улучшить этот результат как минимум вдвое. Новый e-Kickscooter оснащен батареей на 551 Ватт, которая обеспечивает ему запас хода на полном заряде до 65 км. Самокат оснащен независимыми тормозами для передних и задних колес, как и скутер, сотрудничает со смартфоном владельца.

Производитель не сообщил, когда собирается вывести на рынок электрический самокат e-Kickscooter, однако пообещал начать продажи мопеда e-Scooter до 2020 года.

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