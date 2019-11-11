Двоколісні "коні", як і автомобілі, з кожним роком все більше електрифікуються. Цього року майже в кожної марки був власний електро-байк.

У Мілані пройшла виставка Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori 2019 (EICMA), на якій були представлені найкращі двоколісники сучасності та перспективні моделі. Серед байків з усього світу цьогорічна експозиція включала кілька новинок з Близького Сходу, де раніше взагалі не було виробників мотоциклів.

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EICMA вважається наймасштабнішим у світі мотошоу, присвяченим мотоциклам і цього року проводиться вже в 77 раз. Цього року в Мілані відбулось кілька голосних прем’єр, в числі яких презентація супер-байка від Aston Martin та поява стенду фірми Italian Motorcycle Investment SpA, яка передвіщує відродження історичної марки Bimota, яку викупила фірма Kawasaki. Не меншу цікавість публіки викликав електричний Harley-Davidson LiveWire, вперше показаний наживо в Європі.

Нижче представлений список новинок EICMA 2019 та фотогалерея:

  • KTM 890 Duke R
  • KTM 390 Adventure
  • KTM 1290 Super Duke R
  • Ducati’s Streetfighter V4
  • Ducati Panigale V4
  • Ducati Panigale V4 S
  • Ducati Panigale V2
  • Ducati SCR Concept
  • Ducati Scrambler DesertX Concept
  • MV Agusta Brutale 1000 RR
  • MV Agusta Supervelocce
  • MV Agusta Rush
  • BMW S1000XR
  • BMW F900XR
  • BMW F900R
  • BMW R18
  • BMW Vision DC Roadster Concept
  • Moto Morini Seiemmezzo
  • Moto Morini Super Scrambler
  • Moto Morini X-Cape
  • Husqvarna 901 Norden
  • Husqvarna 701 Enduro LR
  • Aprilia RS660
  • Aprilia Tuono 660 Concept
  • Norton V4
  • Norton Commando
  • CCM Motorcycles Spitfire Bobber
  • Benelli Leoncino 800
  • Bimota Tesi H2
  • Harley-Davidson LiveWire
  • Harley-Davidson Bronx
  • Harley-Davidson Pan America
  • Harley-Davidson велосипеди
  • Honda CBR1000RR-R
  • Honda CB4 Concept
  • Honda CRF1100L Africa Twin
  • Kawasaki Z-H2
  • Kawasaki Z900
  • Kawasaki Z650
  • Kawasaki Z1000SX
  • Kawasaki W800
  • Kawasaki Electric Prototype
  • KYMCO RevoNEX
  • Suzuki V-Storm
  • Indian Challenger
  • Moto Guzzi V85 TT Travel
  • Triumph Rocket 3
  • Triumph Bonneville TFC
  • Triumph Bonneville Bud Eckins
  • Yamaha Tracer 700
  • Yamaha TriCity 300
  • Yamaha FJR1300 Euro5
  • SYM Maxsym
  • Brough Superior AMB 001
  • CF Moto CL-X 700
  • CF Moto Evolution A Concept
  • Malaguti Drakon 25
  • Malaguti RST 125
  • Italjet Dragster
  • Brixton Motorcycles Crossfire 500
  • Brixton Motorcycles Crossfire 500X
  • Energica Eva Ribelle
  • Qooder XQooder
  • Peugeot Metropolis RS
  • Voge 500 DS
  • Voge ER10 Prototype
  • Hadin Panther
  • Segway Villain
  • Orcal SK 01
  • Orcal SK 03
  • Royal Alloy TG
  • ME 2.5
  • ME 6.0
  • Lambretta G325
  • Niu MQi GT
  • Victoria Nicky
  • Agneli Milano Bici
  • Vins EV-01
  • Horwin CR6
  • Horwin CR6 Pro

Фото: новинки EICMA 2019 / Spiros Tsantilas/New Atlas

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