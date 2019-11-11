Двоколісні "коні", як і автомобілі, з кожним роком все більше електрифікуються. Цього року майже в кожної марки був власний електро-байк.
У Мілані пройшла виставка Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori 2019 (EICMA), на якій були представлені найкращі двоколісники сучасності та перспективні моделі. Серед байків з усього світу цьогорічна експозиція включала кілька новинок з Близького Сходу, де раніше взагалі не було виробників мотоциклів.
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EICMA вважається наймасштабнішим у світі мотошоу, присвяченим мотоциклам і цього року проводиться вже в 77 раз. Цього року в Мілані відбулось кілька голосних прем’єр, в числі яких презентація супер-байка від Aston Martin та поява стенду фірми Italian Motorcycle Investment SpA, яка передвіщує відродження історичної марки Bimota, яку викупила фірма Kawasaki. Не меншу цікавість публіки викликав електричний Harley-Davidson LiveWire, вперше показаний наживо в Європі.
Нижче представлений список новинок EICMA 2019 та фотогалерея:
- KTM 890 Duke R
- KTM 390 Adventure
- KTM 1290 Super Duke R
- Ducati’s Streetfighter V4
- Ducati Panigale V4
- Ducati Panigale V4 S
- Ducati Panigale V2
- Ducati SCR Concept
- Ducati Scrambler DesertX Concept
- MV Agusta Brutale 1000 RR
- MV Agusta Supervelocce
- MV Agusta Rush
- BMW S1000XR
- BMW F900XR
- BMW F900R
- BMW R18
- BMW Vision DC Roadster Concept
- Moto Morini Seiemmezzo
- Moto Morini Super Scrambler
- Moto Morini X-Cape
- Husqvarna 901 Norden
- Husqvarna 701 Enduro LR
- Aprilia RS660
- Aprilia Tuono 660 Concept
- Norton V4
- Norton Commando
- CCM Motorcycles Spitfire Bobber
- Benelli Leoncino 800
- Bimota Tesi H2
- Harley-Davidson LiveWire
- Harley-Davidson Bronx
- Harley-Davidson Pan America
- Harley-Davidson велосипеди
- Honda CBR1000RR-R
- Honda CB4 Concept
- Honda CRF1100L Africa Twin
- Kawasaki Z-H2
- Kawasaki Z900
- Kawasaki Z650
- Kawasaki Z1000SX
- Kawasaki W800
- Kawasaki Electric Prototype
- KYMCO RevoNEX
- Suzuki V-Storm
- Indian Challenger
- Moto Guzzi V85 TT Travel
- Triumph Rocket 3
- Triumph Bonneville TFC
- Triumph Bonneville Bud Eckins
- Yamaha Tracer 700
- Yamaha TriCity 300
- Yamaha FJR1300 Euro5
- SYM Maxsym
- Brough Superior AMB 001
- CF Moto CL-X 700
- CF Moto Evolution A Concept
- Malaguti Drakon 25
- Malaguti RST 125
- Italjet Dragster
- Brixton Motorcycles Crossfire 500
- Brixton Motorcycles Crossfire 500X
- Energica Eva Ribelle
- Qooder XQooder
- Peugeot Metropolis RS
- Voge 500 DS
- Voge ER10 Prototype
- Hadin Panther
- Segway Villain
- Orcal SK 01
- Orcal SK 03
- Royal Alloy TG
- ME 2.5
- ME 6.0
- Lambretta G325
- Niu MQi GT
- Victoria Nicky
- Agneli Milano Bici
- Vins EV-01
- Horwin CR6
- Horwin CR6 Pro
Фото: новинки EICMA 2019 / Spiros Tsantilas/New Atlas
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