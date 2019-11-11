Двоколісні "коні", як і автомобілі, з кожним роком все більше електрифікуються. Цього року майже в кожної марки був власний електро-байк.

У Мілані пройшла виставка Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori 2019 (EICMA), на якій були представлені найкращі двоколісники сучасності та перспективні моделі. Серед байків з усього світу цьогорічна експозиція включала кілька новинок з Близького Сходу, де раніше взагалі не було виробників мотоциклів.

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EICMA вважається наймасштабнішим у світі мотошоу, присвяченим мотоциклам і цього року проводиться вже в 77 раз. Цього року в Мілані відбулось кілька голосних прем’єр, в числі яких презентація супер-байка від Aston Martin та поява стенду фірми Italian Motorcycle Investment SpA, яка передвіщує відродження історичної марки Bimota, яку викупила фірма Kawasaki. Не меншу цікавість публіки викликав електричний Harley-Davidson LiveWire, вперше показаний наживо в Європі.

Нижче представлений список новинок EICMA 2019 та фотогалерея:

KTM 890 Duke R

KTM 390 Adventure

KTM 1290 Super Duke R

Ducati’s Streetfighter V4

Ducati Panigale V4

Ducati Panigale V4 S

Ducati Panigale V2

Ducati SCR Concept

Ducati Scrambler DesertX Concept

MV Agusta Brutale 1000 RR

MV Agusta Supervelocce

MV Agusta Rush

BMW S1000XR

BMW F900XR

BMW F900R

BMW R18

BMW Vision DC Roadster Concept

Moto Morini Seiemmezzo

Moto Morini Super Scrambler

Moto Morini X-Cape

Husqvarna 901 Norden

Husqvarna 701 Enduro LR

Aprilia RS660

Aprilia Tuono 660 Concept

Norton V4

Norton Commando

CCM Motorcycles Spitfire Bobber

Benelli Leoncino 800

Bimota Tesi H2

Harley-Davidson LiveWire

Harley-Davidson Bronx

Harley-Davidson Pan America

Harley-Davidson велосипеди

Honda CBR1000RR-R

Honda CB4 Concept

Honda CRF1100L Africa Twin

Kawasaki Z-H2

Kawasaki Z900

Kawasaki Z650

Kawasaki Z1000SX

Kawasaki W800

Kawasaki Electric Prototype

KYMCO RevoNEX

Suzuki V-Storm

Indian Challenger

Moto Guzzi V85 TT Travel

Triumph Rocket 3

Triumph Bonneville TFC

Triumph Bonneville Bud Eckins

Yamaha Tracer 700

Yamaha TriCity 300

Yamaha FJR1300 Euro5

SYM Maxsym

Brough Superior AMB 001

CF Moto CL-X 700

CF Moto Evolution A Concept

Malaguti Drakon 25

Malaguti RST 125

Italjet Dragster

Brixton Motorcycles Crossfire 500

Brixton Motorcycles Crossfire 500X

Energica Eva Ribelle

Qooder XQooder

Peugeot Metropolis RS

Voge 500 DS

Voge ER10 Prototype

Hadin Panther

Segway Villain

Orcal SK 01

Orcal SK 03

Royal Alloy TG

ME 2.5

ME 6.0

Lambretta G325

Niu MQi GT

Victoria Nicky

Agneli Milano Bici

Vins EV-01

Horwin CR6

Horwin CR6 Pro

Фото: новинки EICMA 2019 / Spiros Tsantilas/New Atlas

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