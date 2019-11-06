Американська марка презентувала на виставці EICMA пару нових мотоциклів з абсолютно новим двигуном Revolution Max.

Абсолютно новий мотор Revolution Max був розроблений спеціально для майбутнього сімейства мотоциклів Harley-Davidson і випускатиметься в двох модифікаціях: 1250 для турендуро Harley-Davidson Pan America та 975 для на стрітфайтера Harley-Davidson Bronx.

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Двигун Revolution Max являє собою V-Twin з кутом розвалу циліндрів 60 градусів. 1250-кубова версія мотора продукує 145 к.с. та 122 Нм, тоді як молодший 975-кубовий мотор забезпечує 115 к.с. та 95 Нм. Прес-реліз Harley-Davidson називає цей мотор революційним, а нові моделі з ним – символами нової ери середньорозмірних мотоциклів Harley-Davidson, їх можливостей, характеристик і дизайну.

Pan America 1250

Harley-Davidson Pan America – абсолютно новий високотехнологічний мотоцикл класу Adventure Touring. Він створений для байкерів, які люблять подорожувати і прокладати шляхи там, де їх не було.

Фото: Harley-Davidson Pan America 1250 / Harley-Davidson

1250-кубовий мотор Revolution Max з рідинним охолодженням забезпечує мотоциклу гнучкість характеристик і широкий діапазон потужності, що досягає свого піку в області максимальних значень частоти обертання колінвала. При цьому двигун відрізняється невеликою вагою та компактними розмірами. Мотор вбудований в мотоцикл, як елемент рами, що покращує центрування і керованість.

Bronx 975

975-кубовий мотор Revolution Max, яким оснащується стрітфайтер Bronx, має ще компактніші габарити та меншу вагу, при тих же перевагах, які забезпечує 1250-кубовий.

Фото: Harley-Davidson Bronx 975 / Harley-Davidson

Для поліпшення експлуатаційних характеристик нових моделей, компанія Harley-Davidson залучила до роботи над обома байками спеціалістів своїх постачальників. Завдяки цьому, були розроблені індивідуальні рішення для цих мотоциклів. У співпраці, зокрема, брали участь профі від Brembo та Michelin.

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