Американская марка представила на выставке EICMA пару новых мотоциклов с абсолютно новым двигателем Revolution Max.

Абсолютно новый мотор Revolution Max был разработан специально для будущего семейства мотоциклов Harley-Davidson и будет выпускаться в двух модификациях: 1250 для турэндуро Harley-Davidson Pan America и 975 для на стритфайтера Harley-Davidson Bronx.

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Двигатель Revolution Max представляет собой V-Twin с углом развала цилиндров 60 градусов. 1250-кубовая версия мотора производит 145 л.с. и 122 Нм, в то время как младший 975-кубовый мотор обеспечивает 115 л.с. и 95 Нм. Пресс-релиз Harley-Davidson называет этот мотор революционным, а новые модели с ним – символами новой эры среднеразмерных мотоциклов Harley-Davidson, их возможностей, характеристик и дизайна.

Pan America 1250

Harley-Davidson Pan America – совершенно новый высокотехнологичный мотоцикл класса Adventure Touring. Он создан для байкеров, которые любят путешествовать и прокладывать пути там, где их не было.

Фото: Harley-Davidson Pan America 1250 / Harley-Davidson

1250-кубовый мотор Revolution Max с жидкостным охлаждением обеспечивает мотоциклу гибкость характеристик и широкий диапазон мощности, который достигает своего пика в области максимальных значений частоты вращения коленвала. При этом двигатель отличается небольшим весом и компактными размерами. Мотор встроен в мотоцикл как элемент рамы, улучшает центровку и управляемость.

Bronx 975

975-кубовый мотор Revolution Max, которым оснащается стритфайтер Bronx, имеет еще более компактные габариты и меньший вес, при тех же преимуществах, которые обеспечивает 1250-кубовый.

Фото: Harley-Davidson Bronx 975 / Harley-Davidson

Для улучшения эксплуатационных характеристик новых моделей, компания Harley-Davidson привлекла к работе над обоими байками специалистов своих поставщиков. Благодаря этому были разработаны индивидуальные решения для этих мотоциклов. В сотрудничестве, в частности, участвовали профи от Brembo и Michelin.

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