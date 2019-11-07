Вихід молодого іспанця з критичної ситуації вже охрестили "порятунком століття".

Алекс Маркес – молодший брат Марка Маркеса, шестиразового чемпіона світу з шосейно-кільцевих перегонів MotoGP. 23-річний Алекс виступає в молодшій серії перегонів і під час Гран-Прі Японії відзначився надзвичайно ефектним порятунком від падіння.

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Гоночні “сліки”, потужний спортбайк та мокрий асфальт – дуже небезпечна комбінація, що стала причиною не однієї аварії на треку. Та не цього разу.

На виході з останнього повороту траси, заднє колесо мотоцикла Маркеса почало заносити, а коли шина знову “спіймала” асфальт, від імпульсу гонщика викинуло з сідла. Падіння здавалось неминучим. Однак Алекс виконав в повітрі якийсь абсолютно неймовірний пірует, гідний циркових акробатів, приземлився на ноги поруч з байком, не відпускаючи керма, і продовжив рухатись вперед, ковзаючи поруч з мотоциклом.



Проїхавши таким чином досить значний відрізок траси, Маркес, неначе нічого й не трапилось, пригальмував на узбіччі, заскочив в сідло та продовжив заїзд. Витримці та координації спортсмена у цій ситуації можна лише позаздрити!

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