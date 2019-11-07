Выход молодого испанца из критической ситуации уже окрестили "спасением века".

Алекс Маркес – младший брат Марка Маркеса, шестикратного чемпиона мира по шоссейно-кольцевым гонкам MotoGP. 23-летний Алекс выступает в младшей серии гонок и во время Гран-gри Японии отличился чрезвычайно эффектным спасением от падения.

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Гоночные "слики", мощный спортбайк и мокрый асфальт – очень опасная комбинация, которая стала причиной не одной аварии на треке. Но не в этот раз.

На выходе из последнего поворота трассы заднее колесо мотоцикла Маркеса начало заносить, а когда шина снова "поймала" асфальт, от импульса гонщика выбросило из седла. Падение казалось неизбежным. Однако Алекс выполнил в воздухе какой-то совершенно невероятный пируэт, достойный цирковых акробатов, приземлился на ноги рядом с байком, не отпуская руля, и продолжил двигаться вперед, скользя рядом с мотоциклом.

Проехав таким образом довольно значительный отрезок трассы, Маркес, как будто ничего и не случилось, притормозил на обочине, заскочил в седло и продолжил заезд. Выдержке и координации спортсмена в этой ситуации можно только позавидовать!

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