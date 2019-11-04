Італійська марка представила "цивільний" супербайк, в якому застосувала найновіші трекові технології.

Ducati Panigale V4 S 2020 року отримав новий обвіс, а також деякі деталі кузову та технології від трекового V4 R. Виробник стверджує, що усі зміни моделі забезпечують мотоциклу на 10-30% кращі характеристики, порівняно з попередником.

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Аеродинаміка нового Panigale оптимізована для створення більшого притискного зусилля, зменшення опору та ефективнішого охолодження двигуна.

Електроніка Panigale V4 S 2020 була доопрацьована таким чином, аби дозволити райдеру самостійно обирати, залежно від ситуації, яким буде прискорення – плавним та м’яким чи стрімким і різким. Регулювати можна крутний момент, тягу та навіть гальмівне зусилля. До того ж, байк отримав систему перемикання передач без зчеплення, що зменшує витрати часу на цю операцію, при цьому акцент робився на агресивній їзді на трасі.

Ducati Panigale V4 S 2020 отримав передню частину рами від трек-орієнтованого “літрового” байка V4 R. Виробник стверджує, що з нею байк легше “завантажує” переднє колесо в поворотах і має кращий зворотній зв’язок на кермі.

Геометрія підвіски Panigale була трохи змінена для покращення характеристик керування. Крім того, Ducati Panigale V4 S отримав комплект підвіски від Öhlins, замість Showa та Sachs у простіших моделей. Центр маси мотоцикла при цьому змістився на 5 мм вгору.

Фото: Ducati Panigale V4 S 2020 / Ducati

У рух Ducati Panigale V4 S 2020 приводить V-подібний 4-циліндровий двигун Desmosedici Stradale об’ємом 1103 кубічних сантиметри, котрий продукує 214 коней потужності на 13 000 об/хв та 124 Нм крутного моменту при 10 000 об/хв.



Європейські дилери приймають замовлення на новинку. Цінник на нову модель приблизно на 500 євро вищий, ніж у попередньої версії Panigale V4 S, доступної і в Україні за ціною 31 600 євро.

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