Итальянская марка представила "гражданский" супербайк, в котором применила новейшие трековые технологии.

Ducati Panigale V4 S 2020 года получил новый обвес, а также некоторые детали кузова и технологии от трекового V4 R. Производитель утверждает, что все изменения модели обеспечивают мотоциклу на 10-30% лучшие характеристики, по сравнению с предшественником.

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Аэродинамика нового Panigale оптимизирована для создания большего прижимного усилия, уменьшения сопротивления и более эффективного охлаждения двигателя.

Электроника Panigale V4 S 2020 была доработана таким образом, чтобы позволить райдеру самостоятельно выбирать, в зависимости от ситуации, каким будет ускорение – плавным и мягким или стремительным и резким. Регулировать можно крутящий момент, тягу и даже тормозное усилие. К тому же, байк получил систему переключения передач без сцепления, что уменьшает затраты времени на эту операцию, при этом акцент делался на агрессивной езде на трассе.

Ducati Panigale V4 S 2020 получил переднюю часть рамы от трек-ориентированного “литрового” байка V4 R. Производитель утверждает, что с ней байк легче “загружает” переднее колесо в поворотах и лучше обратная связь на руле.

Геометрия подвески Panigale была немного изменена для улучшения характеристик управления. Кроме того, Ducati Panigale V4 S получил комплект подвески от Öhlins, вместо Showa и Sachs у более простых моделей. Центр массы мотоцикла при этом сместился на 5 мм вверх.

Фото: Ducati Panigale V4 S 2020 / Ducati

В движение Ducati Panigale V4 S 2020 приводит V-образный 4-цилиндровый двигатель Desmosedici Stradale объемом 1103 кубических сантиметра, который продуцирует 214 лошадей мощности на 13 000 об/мин и 124 Нм крутящего момента при 10 000 об/мин.



Европейские дилеры принимают заказы на новинку. Ценник на новую модель примерно на 500 евро выше, чем у предыдущей версии Panigale V4 S, доступной и в Украине по цене 31 600 евро.

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