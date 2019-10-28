Первый украинский мотоцикл ХМЗ-1М производства Харьковского автосборочного завода (ХАСЗ) появился в 1931 году.

Тогда еще не было и в помине ни Киевского мотозавода, не Львовского, еще не было даже серийного производства “ИЖей”, и они существовали только в виде опытных образцов.

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Производство мотоциклов ХМЗ-1М было развернуто в корпусах бывшего сахарного завода в Ивановке, где раньше велась сборка автомобилей Ford-AA и было изготовлено два опытных 4-тонных грузовика "Украина-4". Да, в Харькове тогда было и производство автомобилей. Но с запуском “ГАЗа” необходимость в сборке точно таких же грузовиков Ford-АА отпала. На выпуск собственных грузовиков предприятию не выделяли средств, хотя на ХАСЗ были сделаны все рабочие чертежи, спецификации, протоколы сборки и разборки, анализы применяемых материалов – отработан весь технологический процесс.

Предприятию срочно необходимо было перепрофилироваться и новое направление не заставило себя ждать. Ураинский “Автодор” дает заказ Харьковскому заводу построить и испытать опытную партию из 10 мотоциклов конструкции П. Лабуре.

Для определения лучшей конструкции будущего мотоцикла, трест "УкрМет", куда входил ХАСЗ, летом 1930 года провел всеукраинский мотопробег, в котором приняли участие иностранные мотоциклы Harley-Davidson, Indian, Norton, Henderson и поделка талантливого конструктора Солдатенко, а также прототип мотоцикла Лабуре. В этом пробеге длиной в 4 тисячи км стало ясно, что для реальной эксплуатации лучше всего подходит именно конструкция Солдатенко. Рама этого мотоцикла не получила ни одного повреждения.

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Раму нового мотоцикла штамповали цельными боковинами, которые потом сваривали между собой. Бензобак располагался внутри рамы. Четырехтактный 350-кубовый двигатель мощностью 8 л.с., с боковыми клапанами, оснащался съемной головкой цилиндра. Клапаны впервые в СССР имели толкатель с тарельчатой ​​пяткой, а не с роликом. Передняя вилка была аналогична конструкции Harley-Davidson, но изготовлена ​​не из труб, а из специальных профилей, и имела усиленную пружинную подвеску.

Мотоцикл комплектовался не только багажником, но был 2-местный вариант с седлом для пассажира. В ХМЗ-1М был еще один отличительный признак: он имел две фары головного света, чего ни до ни после не было ни мотоцикл в СССР.

ХМЗ-1М показывают на выставках, он участвует в многочисленных мотопробега, он нравится военным, и его начали поставлять в части РККА. Казалось, все идет хорошо. На 1932 год Харьковский завод даже получил план по выпуску 4 тысяч мотоциклов. Однако им пришлось сойти с конвейера.

Почему же был "убит" первый украинский мотоцикл, который и сегодня выглядит очень достойно? Здесь, у нас не хватает документальных подтверждений причин произошедшего и мы расскажем свою версию событий, основываясь на публикациях в других источниках. В конце 1931 года в Москве проходит эпохальное совещание по мотоциклостроения. На нем принимается решение выпускать в СССР унифицированные мотоциклы четырех типов, разработкой которых должен заниматься Научный автотракторный институт (НАТИ).

Фактически, после этого был поставлен крест на самобытном проекте ХМЗ-1М в Харькове и самодеятельности на других заводах. Украинского первенца выпустили всего около 300 единиц, а все чертежи было приказано передать в Таганрог на завод ТИЗ. Последнему они оказались совсем не нужны, так как ему уже суждено было выпускать мощные мотоциклы ТИЗ АМ-600.

В Харьков поступает разнарядка проводить другую модель – НАТИ-Б-375. Увидев чертежи, в 1932 году конструкторский отдел ХАСЗ подготовил собственный проект мотоцикла той же кубатуры. Основное его отличие от варианта НАТИ состояло в надежном карданном приводе заднего колеса. Передняя вилка разрабатывалась в двух вариантах – параллелограммная с центральной пружиной и двойная рессорная американского типа. Колеса впервые в СССР планировалось сделать взаимозаменяемыми. Но проект не был одобрен союзным руководством.

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Тогда в Харькове делают попытки разрабатывать и тяжелые кубатурных версии мотоциклов с двухцилиндровыми V-образными двигателями объемом 750 и 1200 см3 с приводом карданным валом. Был у заводчан и проект собственного малолитражного автомобиля с двигателем 1000 см3. Проекты, безусловно, интересные, но в Москве уже было принято окончательное решение кому и что следует делать. Эти инициативы так и остались на бумаге. Харьковский автосборочный завод несколько раз переподчиняют различным ведомствам и со временем он прекратил выпуск мотоциклетной техники.

Перед самой войной, наспех образованный “Главмотовелопром”, спешно раздал задания своим предприятиям выпускать армейский мотоцикл М-72, скопированный с немецкого BMW R71. Однако, то ли из-за некомпетентности, то ли по каким другим причинам, выпускать М-72 поручили в Харькове сельскохозяйственному заводу "Серп и молот", который переименовали в Харьковский мотоциклетный завод (ХМЗ). Первые М-72 здесь должны были выпустить в августе 1941-го, но немецкая оккупация нарушила эти планы.

ХМЗ срочно эвакуируют в Горький (Нижний Новгород), где на заводе ГМЗ "Красная Этна" и разворачивают выпуск М-72. Интересно, что в 1949 году именно специалисты по ХМЗ прибывают в Киев для организации производства М-72 уже на мощностях Киевского мотозавода. Но это уже совсем другая история.

А ХМЗ-1М, несмотря на малый объем выпуска, оставил яркий след в истории мотопроизводства. Долгое время считалось, что ни один экземпляр до наших дней не дожил. Но, похоже, что один все-таки нашли. Вот таким был первый украинский мотоцикл ХМЗ-1М.

Техническая характеристика ХМЗ-1М:

Число мест – 2;

сухая масса – 135 кг;

снаряженная масса – 150 кг

максимальная скорость – 90 км/ч;

эксплуатационный расход топлива – 3,5 л/100 км;

запас топлива – 11,5 л

база – 1400 мм;

дорожный просвет – 124 мм;

угол наклона передней вилки – 30",

вылет передней вилки – 30 мм.

Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый, с вертикальным цилиндром; клапанный механизм – SV; охлаждения – воздушное; диаметр цилиндра – 75 мм; ход поршня – 80 мм; рабочий объем – 350 см ;; степень сжатия – 4,1; мощность – 8 л.с. при 3500 об/мин; смазка – разбрызгиванием, подача масло – плунжерным насосом, предусмотрен ручной нагнетатель; емкость для масла в бензобаке – 2,1 л; карбюратор – типа "Шеблер-де Люкс" Конотопского машиностроительного завода.

Трансмиссия: сцепление – многодисковое, сухое; коробка передач – трехступенчатая, переключения передач – рычагом на баке и тягами; передаточные числа – 2,61 – 1,61 – 1,00; моторная передача – цепь, размер 5/8х3,8", передаточное отношение – 2,4; задняя передача – цепь, размер 5/8×3/8", передаточное отношение – 2,5.

Электрооборудование: система зажигания и освещения – Магдин типа "Bosch"; аккумулятор 6В, 15 А х ч; управление опережением зажигания – левая ручка руля; другое оборудование – 2 фары, задний фонарь, звуковой сигнал.

Экипажная часть: рама – штампованная из стали 2,5 мм, закрытая, дуплексная, сваренная, вес рамы – 15 кг; передняя вилка типа "Харлей-Давидсон", перья специального профиля; задняя подвеска – не существует; тормоза на обоих колесах колесо – 40 спиц, клинчерные; размер шин – 27×3,5“.

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