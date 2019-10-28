Toyota Corolla Hybrid, Mitsubishi Outlander PHEV и Tesla Model 3 возглавили рейтинги самых популярных "зеленых" легковушек в Европе. Почему "щелкают клювом" местные бренды?

Продажи легковых автомобилей в Европе идут вверх: по итогам сентября в ЕС получили первую регистрацию 1,28 миллиона легковушек. Результат бросается в глаза еще и потому, что годом ранее сентябрьские продажи упали почти на четверть из-за проблем с прохождением многими популярными моделями сертификации по новому циклу WLTP. Впрочем, в этом году главным феноменом, по мнению аналитиков бюро JATO Dynamics, есть отдельно взятый успех в Европе электромобиля Tesla Model 3.

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Стоит отметить, что американская "тройка" – дебютант на рынке Старого света: в прошлом году европейские рынки покоряла "старшая" Model S, но сравнивать ее успех с тиражами Model 3, похоже, нет смысла. Все дело в разном масштабе: по итогам 12 месяцев 2018 "эска" вошла в Топ-10 самых популярных электромобилей Европы с результатом в 16 414 единиц. Тираж "бедной родственницы" примечательный – 17 438 машин. Неплохо, если не считать одно "но": последняя цифра – результат продаж Model 3 только за один месяц, сентябрь 2019 года!

Впрочем, по-настоящему придется краснеть традиционным лидерам европейского рынка электромобилей. Как мы уже напоминали выше, лидерами сегмента по итогам прошлого года стали Nissan Leaf, Renault ZOE, Volkswagen e-Golf и BMW i3. Остались они "в топе" и по итогам сентября, однако проиграли американскому выскочке с разгромным результатом: Tesla Model 3 – 17 438 машин, а Renault ZOE, Nissan Leaf, BMW i3 и Volkswagen e-Golf – 12 234 автомобиля ... Вместе! "В розницу" масштаб разгрома еще более очевиден.

Количество регистраций электромобилей в Европе, сентябрь 2019 года:

Tesla Model 3 – 17 438 ед.

Renault ZOE – 3 555 ед.

Nissan Leaf – 3 124 ед.

BMW i3 – 3 048 ед.

Volkswagen e-Golf – 2 507 ед.

Несколько меньше погром устроили соперникам в своих сегментах другие представители "зеленого братства" – гибридная версия Toyota Corolla Hybrid и гибрид с подзарядкой Mitsubishi Outlander PHEV. Первая, хоть и с небольшим отрывом от конкурентов лидирует в крупнейшем на сегодня сегменте "электрифицированных машин (регистрации всех гибридов в Европе только за сентябрь перевалили за 71 тысяч единиц).

Количество регистраций гибридов в Европе, сентябрь 2019 года:

Toyota Corolla – 11 561 од.

Toyota Yaris – 9 008 од.

Toyota C-HR – 7 919 од.

Toyota RAV4 – 7 810 од.

Range Rover Evoque – 4 926 од.

Следует отдать должное натиску "Тойоты": только за месяц японская компания доставила европейским клиентам 36 тысяч гибридов при общем тираже в 65 500 машин в месяц. Более половины всех продаж марки! Угнаться за японцами бесполезно попытался только гламурный британский Evoque. Ближайший к нему результат показала еще одна европейская компания – вы, возможно, удивитесь, но это BMW Group.

Напомним, что американцы боятся ездить на электромобилях в дождь.

Правда, немцам пришлось выступать в другой нише – гибридов с подзарядкой (PHEV). Со всем тем, совместными усилиями брендов BMW и MINI группа смогла продать в Европе за месяц 4708 таких машин. Негусто, но этот сегмент пока в принципе невелик: общие сентябрьские продажи в Европе не дотянули и до 12 тысяч автомобилей. А зря: сама по себе идея гибрида с запасом хода на чистой электричестве довольно неплохая.

Количество регистраций подзаряжающихся гибридов (PHEV) в Европе, сентябрь 2019 года:

Mitsubishi Outlander PHEV – 2 459 ед.

BMW 330e – 1 666 ед.

BMW 225xe – 1 566 ед.

Volvo XC60 – 1 498 ед.

MINI Countryman – 1476 ед.

Сложив в одну копилку все успехи различных сегментов "зеленых" автомобилей, мы получим сумму в 124,1 тысячи машин. С одной стороны, это наполовину больше, чем размер всего украинского рынка новых автомобилей за год. С другой, – это лишь 10% от всех регистраций новых автомобилей в Европе

Впрочем, в 2018-м их доля составила менее и до 8%, поэтому рост популярности электрического и гибридного транспорта в Европе постепенно набирает темп. Пусть даже за счет дизелей, спрос на которые в рядах впечатлительных и дальновидных европейских автовладельцев понемногу падает.

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