80% американцев боятся использовать электрокар во время экстремальной погоды.

Директор по электрификации модельного ряда Ford Тэд Каннис рассказал, что он регулярно получает от друзей и знакомых вопросы, касающиеся машин без ДВС. И недавно проведенный компанией опрос показал, что люди действительно находятся в плену мифов и очень мало знают о таких автомобилях. Доходит до абсурда: 42% респондентов считают необходимым заправлять электрокар бензином или дизельным топливом.

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Также в ходе опроса выяснилось, что 90% американцев и европейцев не согласны, что быстрый разгон и большой крутящий момент – преимущество, так как на это уходит большое количество энергии.

По словам Канниса, его личный опыт общения с владельцами электромобилей показал, что большинство из них никогда не заряжали свою машину на общественных станциях. Согласно данным исследования, пополнение запаса энергии до 80% происходит дома, остальные – на парковках у работы.

Почти 80% американцев признались, что не выбрали бы электромобиль для эксплуатации в районах с экстремальными погодными условиями. На что в Ford приводят в пример Норвегию, где в первой половине 2019 года было продано более 35 тысяч "зеленых" машин, а регионами с одними из самых высоких продаж электрокаров в США является жаркая Калифорния и снежный Денвер. Также у 65% респондентов электромобили не вызывают доверия на бездорожье.

Не могли в Ford обойти стороной любовь к путешествиям, когда приходится буксировать на колесах: 67% американцев и 68% европейцев сомневаются в способностях электрокаров в этом деле. Эти сомнения Ford развеял, показав видео, в котором электрический F-150 буксирует железнодорожный вагон массой более 450 тысяч килограмм.

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