80% американців бояться використовувати електрокар при екстремальній погоді

Директор по електрифікації модельного ряду Ford Тед Канніс розповів, що він регулярно отримує від друзів і знайомих питання, які стосуються машин без ДВС. І нещодавно проведене компанією опитування показало, що люди дійсно знаходяться в полоні міфів і дуже мало знають про такі автомобілі. Доходить до абсурду: 42% респондентів вважає за необхідне заправляти електрокар бензином або дизельним паливом.

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Також в ході опитування з'ясувалося, що 90% американців і європейців не згодні, що швидкий розгін і великий крутний момент - не перевага, оскільки на це йде велика кількість енергії.

За словами Канніса, його особистий досвід спілкування з власниками електромобілів показав, що більшість з них ніколи не заряджали свою машину на громадських станціях. Згідно з даними дослідження, поповнення запасу енергії до 80% відбувається вдома, решта - на парковках біля роботи.

Майже 80% американців зізналися, що не обрали б електромобіль для експлуатації в районах з екстремальними погодними умовами. На що в Ford наводить за приклад Норвегію, де в першій половині 2019 року було продано понад 35 тисяч “зелених” машин, а регіонами з одними з найвищих продажів електрокарів в США є спекотна Каліфорнія і сніжний Денвер. Також у 65% респондентів електромобілі не викликають довіри на бездоріжжі.

Не могли в Ford обійти стороною любов до подорожей, коли доводиться буксирувати автобудинок: 67% американців і 68% європейців сумніваються в здібностях електрокарів в цій справі. Ці сумніви Ford розвіяв, показавши відео, в якому електричний F-150 буксирує залізничний вагон масою понад 450 тисяч кілограм.

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