Это будет адаптированный для стран ЕС компактный электромобиль, который ранее планировали продавать только в Китае - City K-ZE.

Электрический компактный кроссовер Renault City K-ZE, который создавался как дешевый электромобиль для Китая и других развивающихся стран, может быть адаптирован для рынка Европы. Это сообщил британскому изданию Autocar глава отдела электрических машин Renault Жиль Норман. По его словам, модель может быть выпущена под брендом Dacia. Электромобиль должен стоить менее 12 тысяч евро.

Европейская версия K-ZE будет безопаснее, чем китайская из-за более высоких требований безопасности в Евросоюзе. Обещанный запас хода – 250 км, мощность двигателя около 50 л.с., а динамика от нуля до 60 км / ч – около 7 секунд. Когда электромобиль адаптируют для Европы, не сообщается.

Напомним, что американцы боятся ездить на электромобилях в дождь.