Це буде адаптований для країн ЄС компактний електромобіль, який раніше планували продавати лише в Китаї - City K-ZE.

Електричний компактний кросовер Renault City K-ZE, який створювався як дешевий електромобіль для Китаю та інших країн, що розвиваються, може бути адаптований для ринку Європи. Це повідомив британському виданню Autocar глава відділу електричних машин Renault Жиль Норман. За його словами, модель може бути випущена під брендом Dacia. Електромобіль повинен коштувати менше 12 тисяч євро.

Європейська версія K-ZE буде безпечніша, ніж китайська через більш високі вимоги безпеки в Євросоюзі. Обіцяний запас ходу – 250 кілометрів, потужність двигуна близько 50 к.с., а динаміка від нуля до 60 км / год – близько 7 секунд. Коли електромобіль адаптують для Європи, не повідомляється.

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