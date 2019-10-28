Toyota Corolla Hybrid, Mitsubishi Outlander PHEV і Tesla Model 3 очолили рейтинги найпопулярніших "зелених" легковиків у Європі. Чому ловлять гав місцеві бренди?

Продажі легкових автомобілів у Європі йдуть догори: за підсумками вересня в ЄС отримали першу реєстрацію 1,28 мільйона легковиків. Результат впадає в око ще й тому, що роком раніше вересневі продажі впали майже на чверть через проблеми з проходженням багатьма популярними моделями сертифікації за нового циклу WLTP. Втім, цьогоріч головним феноменом, на думку аналітиків бюро JATO Dynamics, є окремо взятий успіх в Європі електромобіля Tesla Model 3.

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Варто відзначити, що американська "трійка" - дебютант на ринку Старого світу: минулого року європейські ринки підкорювала "старша" Model S, але порівнювати її успіх з тиражами Model 3, схоже, немає сенсу. Вся справа в різному масштабі: за підсумками 12 місяців 2018-го "еска" увійшла в Топ-10 найпопулярніших електромобілів Європи з результатом у 16 414 одиниць. Тираж "бідної родички" примітніший — 17 438 машин. Непогано, якщо не брати до уваги одне "але": остання цифра — підсумок продажів Model 3 тільки за один місяць, вересень 2019 року!

Втім, по-справжньому доведеться червоніти традиційним лідерам європейського ринку електромобілів. Як ми вже нагадували вище, лідерами сегмента за підсумками минулого року стали Nissan Leaf, Renault ZOE, Volkswagen e-Golf і BMW i3. Залишилися вони "в топі" і за підсумками вересня, проте програли американському вискочці з розгромним результатом: Tesla Model 3 – 17 438 машин, а Renault ZOE, Nissan Leaf, BMW i3 і Volkswagen e-Golf – 12 234 авто... Разом! "В роздріб" масштаб розгрому ще більш очевидний.

Кількість реєстрацій електромобілів Європа, Вересень 2019

Tesla Model 3 – 17 438 од.

Renault ZOE – 3 555 од.

Nissan Leaf – 3 124 од.

BMW i3 – 3 048 од.

Volkswagen e-Golf – 2 507 од.

Дещо менший погром влаштували суперникам у своїх сегментах інші представники "зеленого братства" - гібридна версія Toyota Corolla Hybrid і гібрид з підзарядкою Mitsubishi Outlander PHEV. Перша, хоч і з невеликим відривом від конкурентів, лідирує в найбільшому на сьогодні сегменті "електрифікованих машин (реєстрації усіх гібридів у Європі тільки за вересень перевалили за 71 тисячу одиниць).

Кількість реєстрацій гібридів Європа, Вересень 2019

Toyota Corolla – 11 561 од.

Toyota Yaris – 9 008 од.

Toyota C-HR – 7 919 од.

Toyota RAV4 – 7 810 од.

Range Rover Evoque – 4 926 од.

Слід віддати належне натиску "Тойоти": лише за місяць японська компанія доставила європейським клієнтам 36 тисяч гібридів при загальному накладі в 65,5 тисяч машин за місяць. Більш ніж половина всіх продажів марки! Встигнути за японцями марно спробував лише гламурний британський Evoque. Найближчий до нього результат показала ще одна європейська компанія — ви, можливо, здивуєтеся, але це BMW Group.

Нагадаємо, що американці бояться їздити на електромобілях в дощ.

Правда, німцям довелося виступати в іншій ніші — гібридів з підзарядкою (PHEV). З усім тим, спільними зусиллями брендів BMW і MINI група змогла продати в Європі за місяць 4 708 таких машин. Негусто, але цей сегмент поки що в принципі невеликий: загальні вересневі продажі в Європі не дотягнули й до 12 тисяч авто. А дарма: сама по собі ідея гібрида з запасом ходу на чистій електриці досить непогана.

Кількість реєстрацій підзаряджаються гібридів (PHEV) Європа, Вересень 2019

Mitsubishi Outlander PHEV – 2 459 од.

BMW 330e – 1 666 од.

BMW 225xe – 1 566 од.

Volvo XC60 – 1 498 од.

MINI Countryman – 1476 од.

Склавши до однієї скарбнички всі успіхи різних сегментів "зелених" авто, ми отримаємо суму в 124,1 тисячі машин. З одного боку, це наполовину більше, ніж розмір всього українського ринку нових авто за рік. З іншого, - це лише 10% від усіх реєстрацій нових авто в Європі

Втім, у 2018-му їхня частка не дотягувала й до 8%, тож зростання популярності електричного і гібридного транспорту в Європі помалу набирає темп. Нехай навіть коштом дизелів, попит на які у лавах вразливих і далекоглядних європейських автовласників потроху падає.

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