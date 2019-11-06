Британські автовиробник та виробник мотоциклів випустять лише 100 таких байків.

Компанія Aston Martin зовсім скоро представить перший в своїй історії позашляховик, але зупинятись на цьому не збирається. Ще одним відкриттям для британського автовиробника стала співпраця з маркою Brough Superior, у результаті якої на світ з’явився перший мотоцикл Aston Martin.

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AMB 001 створений за фірмовою рецептурою Aston Martin, яка передбачає використання потужного мотора у поєднанні з естетичними формами кузову з вуглеволокна, титану й алюмінію. Крім того, оздоблення супербайка включає фірмову фарбу та високоякісну шкіру, які використовуються в автомобілях Aston Martin.

Співвідношення маси та потужності AMB 001 – 1:1, на 180 кілограмів сухої ваги приходиться 180 кінських сил, які продукує V-подібний турбомотор. Детальні характеристики байка фірма поки не розкрила.

Фото: Aston Martin Brough Superior AMB 001 / Aston Martin

Усі 100 екземплярів AMB 001 будуть збиратись вручну на заводі партнера Brough Superior в французькій Тулузі. Вартість кожного складає 108 000 євро, а отримати мотоцикли замовники зможуть наприкінці наступного року.

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