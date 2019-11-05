Вартість унікального хронометра Roger Dubuis Excalibur Pirelli Ice Zero 2 становить 350 тисяч доларів.

Враховуючи вартість годинника Roger Dubuis Excalibur Pirelli Ice Zero 2, можна припустити, що його майбутній власник є потенційним, або й дійсним, клієнтом Lamborghini. То чому б не зацікавити його і новим суперкаром?

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Як слідує з назви хронометра, він створений просякнутий автоспортивною тематикою. Pirelli Ice Zero – назва спортивної зимової шини, яку можна зустріти на автомобілях Lamborghini. Продовжуючи прокладати паралелі між годинником-скелетоном та суперкарами, ексклюзивний продавець товару вирішив запропонувати покупцеві приємний бонус – практичну сесію від Lamborghini Winter Accademia.

Програма тест-драйву з навчанням передбачає можливість випробувати будь-яку модель з актуальної лінійки серійних Lamborghini, або й усі разом. Lamborghini Winter Accademia базується в італійських Альпах, тож найбільш придатним для катання на кризі і снігу здається Urus, але низенькі суперкари вміють гарцювати в умовах мінусових температур не гірше.

Фото: Lamborghini Winter Accademia / Lamborghini

Зазначимо, що, залежно від обраних пунктів “меню”, сесія в “Зимовій Академії Ламборґіні” коштує від 6 тисяч євро. У вартість включений трансфер до полігону, проживання та харчування.

Покупцеві унікального годинника випаде можливість не лише покататись на всіх Lamborghini, а й особисто зустрітись з генеральним директором Roger Dubuis – Ніколою Андреатреті, який і передасть хронометр власнику.

Фото: унікальний годинник Roger Dubuis Excalibur Pirelli Ice Zero 2 / Mr Porter

Що являє собою годинник Roger Dubuis Excalibur Pirelli Ice Zero 2: чорний титановий корпус діаметром 47 мм, скелетонізований циферблат з подвійним літаючим турбійоном і женевською печаткою автентичності. Годинник має запас потужності на 52 години, а також дворічну гарантію на всі робочі частини механізму. Гумовий ремінець хронометра імітує візерунок протектора шини Pirelli Ice Zero 2, навіть з шипами.

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