Стоимость уникального хронометра Roger Dubuis Excalibur Pirelli Ice Zero 2 составляет 350 тысяч долларов.

Учитывая стоимость часов Roger Dubuis Excalibur Pirelli Ice Zero 2, можно предположить, что его будущий владелец является потенциальным или действительным, клиентом Lamborghini. Так почему бы не заинтересовать его и новым суперкаром?

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Как следует из названия хронометра, он пропитан автоспортивного тематикой. Pirelli Ice Zero – название спортивной зимней шины, которую можно встретить на автомобилях Lamborghini. Продолжая прокладывать параллели между часами-скелетоном и суперкарами, эксклюзивный продавец товара решил предложить покупателю приятный бонус – практическую сессию от Lamborghini Winter Accademia.

Программа тест-драйва с обучением предусматривает возможность испытать любую модель из актуальной линейки серийных Lamborghini, или все вместе. Lamborghini Winter Accademia базируется в итальянских Альпах, поэтому наиболее подходящим для катания на льду и снегу кажется Urus, но низкие суперкары умеют скакать в условиях минусовых температур не хуже.

Фото: Lamborghini Winter Accademia / Lamborghini

Отметим, что в зависимости от выбранных пунктов "меню", сессия в "Зимней Академии Ламборгини" стоит от 6 тысяч евро. В стоимость включен трансфер к полигону, проживание и питание.

Покупателю уникальных часов представится возможность не только покататься на всех Lamborghini, но и лично встретиться с генеральным директором Roger Dubuis – Николой Андреатрети, который и передаст хронометр владельцу.

Фото: уникальные часы Roger Dubuis Excalibur Pirelli Ice Zero 2 / Mr Porter

Что представляет собой часы Roger Dubuis Excalibur Pirelli Ice Zero 2: черный титановый корпус диаметром 47 мм, скелетонизований циферблат с двойным летающим турбийоном и женевской печатью подлинности. Часы имеют запас мощности на 52 часа, а также двухлетнюю гарантию на все рабочие части механизма. Резиновый ремешок хронометра имитирует узор протектора шины Pirelli Ice Zero 2, даже с шипами.

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