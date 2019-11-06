Британці залюшаються вірними собі: цінник високий, а інтер'єр – розкішний.

Перший кросовер марки обіцяє бути таким же спортивним і вишуканим, як решта моделей Aston Martin. Дебют DBX призначений на 20 листопада, а поки що виробник розкрив деякі деталі.

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Прес-реліз Aston Martin повідомляє, що салон DBX був розроблений таким чином, аби у ньому було однаково зручно людям різної комплекції – від тендітної 50-кілограмової дівчини до чоловіків велетнів вагою більше 100 кіло. Як це реалізовано – не пояснюється.

Що стосується особливостей інтер'єру DBX, то ми бачимо, що він мало чим відрізняється від типового Aston за рівнем і якістю оздоблення, вибором матеріалів тощо. Панорамний скляний дах – ще одна чудова річ, яку отримають покупці британського кросовера за свої гроші.

А гроші ці чималі. За базову версію DBX дилери Aston Martin дилери братимуть 189 900 доларів, якщо вона когось задовольнить. Та, скоріш за все, цінники легко зростатимуть на 50 і навіть 100 відсотків, за рахунок додаткових опцій.

Зазначимо, що стартовий цінник Aston Martin DBX виявився трохи вищим, ніж у Lamborghini Urus, але значно більшим, ніж у Bentley Bentayga.

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