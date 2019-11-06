Британцы остаются верны себе: ценник высокий, а интерьер – роскошный.

Первый кроссовер марки обещает быть таким же спортивным и изысканным, как остальные модели Aston Martin. Дебют DBX назначен на 20 ноября, а пока производитель раскрыл некоторые детали.

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Пресс-релиз Aston Martin сообщает, что салон DBX был разработан таким образом, чтобы в нем было одинаково удобно людям разной комплекции – от хрупкой 50-килограммовой девушки до мужчин-великанов весом более 100 кило. Как это реализовано – не объясняется.

Что касается особенностей интерьера DBX, то мы видим, что он мало чем отличается от типичного Aston по уровню и качеству отделки, выбору материалов. Панорамная стеклянная крыша – еще одна замечательная вещь, которую получат покупатели британского кроссовера за свои деньги.

А деньги это немалые. За базовую версию DBX дилеры Aston Martin будут брать 189 900 долларов, если она кого-то удовлетворит. Но, скорее всего, ценники будут легко вырастать на 50 и даже 100 процентов за счет дополнительных опций.

Отметим, что стартовый ценник Aston Martin DBX оказался чуть выше, чем у Lamborghini Urus, и значительно больше, чем у Bentley Bentayga.

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