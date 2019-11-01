Американська компанія Fisker розкрила подробиці про свого конкурента для Tesla Model Y. Фірма готова представити його публіці у січні 2020 року, а забронювати електрокар можна буде вже наприкінці цього місяця.

Виробництво Fisker Ocean розпочнеться лише в другій половині 2021-го, а перші машини замовники отримають лише на початку 2022 року.

Також цікаво: Volkswagen ID VIZZION: електричний седан для глобального ринку представлять в Лос-Анджелесі 19 листопада

Наразі відомі основні параметри електричного кросовера. 4,6-метровий батарейний SUV отримав висувні дверні ручки, вузьку світлодіодну головну оптику, широкі колісні арки, сонячну панель на даху і масивну сотоподібну решітку в передньому бампері. Ще одна характерна особливість Fisker Ocean – поворотники, розташовані на задніх віконних стійках.

У рух електрокар призводить силова установка, що складається з пари електромоторів, які живляться від батареї ємністю 80 кіловат-годин. Очікується, що дальнобійність Ocean становитиме 400-480 кілометрів. Автомобілю обіцяна “технологічність нової епохи”, унікальний внутрішній простір і додаткові півтори тисячі кілометрів “задарма” протягом року, завдяки сонячним панелям на даху.

Фото: Fisker Ocean / Fisker

За попередніми данними стартовий цінник Fisker Ocean не перевищить 40 тисячі доларів. Публічний дебют новинки відбудеться 4 січня 2020 року.

Також цікаво: Неіснуючий автобренд показав 1200-сильний гібрид в кузові шутінг-брейк з дверима "крило чайки"