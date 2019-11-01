Американская компания Fisker раскрыла подробности своего конкурента для Tesla Model Y. Фирма готова представить его публике в январе 2020 года, а забронировать электрокар можно будет уже в конце этого месяца.

Производство Fisker Ocean начнется только во второй половине 2021-го, а первые машины заказчики получат лишь в начале 2022 года.

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Сейчас известны основные параметры электрического кроссовера. 4,6-метровый батарейный SUV получил выдвижные дверные ручки, узкую светодиодную головную оптику, широкие колесные арки, солнечную панель на крыше и массивную сотоподобную решетку в переднем бампере. Еще одна характерная особенность Fisker Ocean – поворотники, расположенные на задних оконных стойках.

В движение электрокар приводит силовая установка, состоящая из пары электромоторов, которые питаются от батареи емкостью 80 киловатт-часов. Ожидается, что дальнобойность Ocean составит 400-480 километров. Автомобилю обещана "технологичность новой эпохи", уникальное внутреннее пространство и дополнительные полторы тысячи километров "даром" в течение года, благодаря солнечным панелям на крыше.

Фото: Fisker Ocean / Fisker

По предварительным данным стартовый ценник Fisker Ocean не превысит 40 тысяч долларов. Публичный дебют новинки состоится 4 января 2020 года.

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