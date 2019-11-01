Очередную электрическую новинку из серии ID презентуют в рамках специализированной выставки под названием "Building an Electric Future", вместе с другими перспективными моделями VW.

В конце ноября в Автомобильном музее Петерсена в Лос-Анжелесе состоится интерактивная выставка от компании Volkswagen, посвященная электрическому транспорту будущего. Красноречивое название и премьера новинки обещают сделать экспозицию “Создавая электрическое будущее” очень интересной.

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Пока о концепте ID VIZZION почти ничего не известно. Из достоверной информации: это будет глобальная модель, которая может появиться сначала на рынке США, в качестве замены для недоступного в Америке электрохетчбека ID.3; электрический седан построят раньше кроссовера ID CROZZ и минивэна ID BUZZ – до 2021 года.

Фото: Volkswagen ID VIZZION / Volkswagen

В ходе масштабного мероприятия Building an Electric Future немецкий автопроизводитель планирует рассказать посетителям о самой концепции электрокаров ID, о разработке собственной электрической платформы, а также продемонстрируют четыре электромобиля. Какие именно модели будут представлены, организаторы не раскрывают, однако отмечается, что среди них будет принципиально новая разработка Volkswagen, которую раньше никому не показывали. Очевидно, речь именно об электрическом седане ID VIZZION.

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