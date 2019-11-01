Чергову електричну новинку з серії ID презентують в рамках спеціалізованої виставки під назвою "Building an Electric Future", разом з іншими перспективними моделями VW.

Наприкінці листопада в Автомобільному музеї Петерсена в Лос-Анжелесі відбудеться інтерактивна виставка від компанії Volkswagen, присвячена електричному транспорту майбутнього. Промовиста назва та прем’єра новинки обіцяють зробити експозицію “Будуючи електричне майбутнє” дуже цікавою.

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Наразі про концепт ID VIZZION майже нічого не відомо. З достовірної інформації: це буде глобальна модель, яка може з’явитись спершу на ринку США, у якості заміни для недоступного в Америці електрохетчбека ID.3; електричний седан побудують раніше кросовера ID CROZZ та мінівена ID BUZZ – до 2021 року.

Фото: Volkswagen ID VIZZION / Volkswagen

В ході масштабного заходу Building an Electric Future німецький автовиробник планує розповісти відвідувачам про саму концепцію електрокарів ID, про розробку власної електричної платформи, а також продемонструють чотири електромобіля. Які саме моделі будуть представлені – організатори не розкривають, однак зазначається, що серед них буде принципово нова розробка Volkswagen, яку раніше нікому не показували. Вочевидь, мова саме про електричний седан ID VIZZION.

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