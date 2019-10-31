ADR Bergmeister 630 имеет в конструкции компоненты и узлы от Mercedes-Benz SLS AMG, но оказался красивее и сильнее, чем немецкий суперкар.

Шутинг-гранд, как называют Bergmeister ADR 630 его создатели, был представлен на конкурсе элегантности еще несколько месяцев назад, но новая порция фотографий лишь сейчас позволила рассмотреть его как следует.

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Марка Austro-Daimler существовала с 1899 по 1934 годы. Сейчас о возвращении бренда Austro-Daimler к жизни речь не идет, но команда единомышленников поставила себе цель создать автомобиль, который бы напомнил о некогда славном имени.

Объединившись в группу под названием Ideenion, команда специалистов во главе с австрийским инженером Роландом Штаглем, построила ходовой прототип суперкара и собирается выпустить еще несколько таких машин на заказ. Стоимость автомобиля не называется, как и количество машин в лимитированной серии.

Гибридный шутинг брейк построен на алюминиевой раме, благодаря чему его вес составляет всего 1650 килограммов. Силовая установка состоит из шестицилиндрового бензинового мотора и трех электрических. Совокупная производительность такой комбинации составляет 1198 лошадиных сил. До первой сотни купе разгоняется за 2,5 секунды. Исключительно на электроэнергии ADR Bergmeister 630 способен преодолевать до 250 километров, плюс еще 750 – на бензине. Максимальная скорость – 330 км/час. Электронные настройки силовых агрегатов и шасси имеют 30 запрограммированных позиций, которые улучшают характеристики машины, в зависимости от дорожных и погодных условий.

Фото: Austro-Daimler Bergmeister ADR 630 SG / Austro-Daimler

Дизайн Bergmeister ADR 630 – действительно что-то особенное, поскольку раньше не существовало автомобиля, который бы сочетал кузов шутинг-брейк и открывающиеся кверху дверцы. Обратите внимание на расположение дверных ручек. Интерьер авто также имеет несколько эффектных деталей и в целом имеет вид “не от мира сего”.

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