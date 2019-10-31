Bergmeister ADR 630 має в конструкції компоненти і вузли від Mercedes-Benz SLS AMG, але виявився гарнішим і сильнішим за німецький суперкар.

Шутінг-гранд, як називають Bergmeister ADR 630 його творці, був представлений на конкурсі елегантності ще кілька місяців тому, але нова порція фотографій лише зараз дозволила роздивитись його як слід.

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Марка Austro-Daimler існувала з 1899 по 1934 роки. Зараз про повернення бренду Austro-Daimler до життя мова не йде, але команда однодумців поставила собі за мету створити автомобіль, який би нагадав про колись славне ім’я.

Об’єднавшись у групу під назвою Ideenion, команда спеціалістів на чолі з австрійським інженером Роландом Штаглем, збудувала ходовий прототип суперкара і збирається випустити ще кілька таких машин на замовлення. Вартість автомобіля не називається, як і кількість машин у лімітованій серії.

Гібридний шутінг брейк збудований на алюмінієвій рамі, завдяки чому його вага становить усього 1650 кілограмів. Силова установка складається з шестицилиндрового бензинового мотора і трьох електричних. Сукупна продуктивність такої комбінації становить 1198 кінських сил. До першої сотні купе розганяється за 2,5 секунди. Виключно на електроенергії Bergmeister ADR 630 здатен долати до 250 кілометрів, плюс ще 750 – на бензині. Максимальна швидкість – 330 км/год. Електронні налаштування силових агрегатів і шасі мають 30 запрограмованих позицій, які покращують характеристики машини, залежно від дорожніх і погодних умов.

Фото: Austro-Daimler Bergmeister ADR 630 SG / Austro-Daimler

Дизайн Bergmeister ADR 630 – справді щось особливе, оскільки раніше не існувало автомобіля, який би поєднував кузов шутінг-брейк та дверцята, що відкриваються догори. Зверніть увагу на розташування дверних ручок. Інтер’єр авто також має кілька ефектних деталей і в цілому має вигляд “не від світу цього”.

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