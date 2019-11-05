Купеподібний кросовер з космічним дизайном представлять 10 листопада у Шанхаї.

Дводверний кросовер з гладеньким кузовом, що має гострі грані, за своєю формою нагадує літаючу тарілку. Недарма він носить назву Kia Futuron – future “майбутнє” + on “вмикати”.

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Неважко здогадатись, що це безперспективний концепт, який лиш демонструє дизайн транспорту тих часів, коли Kia будуватиме зорельоти. Якщо будуватиме.

Також очевидно, що на сьогодні єдиною придатною силовою установкою, для такого концепту, є електрична. Хоча б в теорії. Жодних технічних подробиць про концепт південнокорейський виробника не надав, зазначивши тільки, що Kia Futuron передбачає систему “автопілот” найвищого рівня автономності, повний привід, чотири електромотори та батареї підвищеної ємності.

Скупі цифри від Kia не дуже доповнюють інформацію. Відомо, що при довжині у 4850 міліметрів кросовер має колісну базу в 3000 міліметрів, а салон має посадкову формулу 2+2.

Фото: візіонерський концепт Kia Futuron з інноваційною оптикою Star Cloud та “космічним” дизайном / Kia

Kia Futuron дебютує 10 листопада в Шанхаї у рамках Китайської міжнародної імпортної виставки.

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