Дилери у Південній Кореї вже почали приймати замовлення на новинку.

Минуле покоління Grandeur починали продавати в Україні, однак в серединні свого життєвого цикла модель зникла з автосалонів вітчизняних дилерів. Така ж ситуація склалась і на інших ринках – марка вирішила віддати перевагу компактнішим моделям та кросоверам. Але вдома Grandeur користується стабільно високим попитом, тож Hyundai провела для бізнес-седана глибокий рестайлінг.

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Hyundai Grandeur випускається з 1986 року і свого часу був флагманом південнокорейської марки. У 2016 році дебютувало шосте покоління моделі, для якого нині підготували всебічне оновлення.

В першу чергу в одновленому Grandeur привертає увагу оздоблення передньої частини автомобіля. Хитромудра решітка з прихованими у ній світлодіодами, створюють незвичний світловий візерунок та надають автомоілю неповторного вигляду. Таке рішення дозволило кардинально змінити вигляд моделі з мінімальними витратами. Корма автомобіля також отримала свіжу діодну оптику під стать передній.

Всередині Hyundai Grandeur 2020 також зазнав чимало змін. Повністю цифрова панель приладів з 12,3-дюймовим екраном плавно перетікає в монітор інформаційно-розважальної системи такого ж розміру. Центральна консоль втратила деякі традиційні елементи керування, оскільки вони були інтегровані у сенсорний дисплей “мультимедійки”. Ще більш чистою центральна консоль стала завдяки відмові від масивного важеля коробки передач, який замінили на блок кнопок.

Фото: Hyundai Grandeur 2020 / Hyundai

Повідомляється, що у Південній Кореї оновлений Grandeur комплектується 2,5-літровим бензиновим мотором у парі з 8-позиційним автоматом. Також доступна гібридна версія моделі з 2,4-літровим бензиновим мотором та компактним електричним на 38 кВт (51 к.с.) і літій-іонним акумуляторним блоком. Крім того, модель з індексом LPi 3.0 працює на зрідженому природному газі.

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