Автовиробник призначив дату дебюту, але ще не дав назву своїй новій моделі. Та фанати марки вже охрестили її як Ford Mach E.

До цього часу в дизайнерів зібралось достатньо матеріалу для створення реалістичного рендеру електричного кросовера Ford, який дебютує 17 листопада.

Також цікаво: Volkswagen ID VIZZION: електричний седан для глобального ринку представлять в Лос-Анджелесі 19 листопада

Офіційні тізери, шпигунські знімки та комп’ютерні моделі кузову нового кросовера Ford дозволили вправному художнику візуалізувати електрокар “в дусі Форд Мустанг”.

Фото: тізери електричного кросовера Ford Mach E / Ford

Близько року тому компанія Ford підтвердила роботу над батарейним кросовером і з того часу оприлюднила кілька зображень для “затравки” та назвала дату прем’єри.

Фото: модель кузову та авторські рендери Ford Mach E / Allcarnews

Компанія заявила, що запас ходу новинки становитиме 300 миль (482 км) за рейтингом EPA або близько 370 миль (595 км) за циклом WLTP.

Фото: авторські рендери Ford Mach E / MachEForum

За непідтвердженими данними, електромобіль "Форд" матиме силову установку потужністю більше 400 “мустангів”, повний привід і стартовий цінник на рівні 40 тисяч доларів.

Також цікаво: Японці пропонують будувати машини з деревинної целюлози і вже показали перший прототип