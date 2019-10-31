Матеріали рослинного походження покликані зменшити шкідливий вплив самих автомобілів та їх виробництва на довкілля.

Цей японський суперкар виготовлений з неймовірно міцних целюлозних нановолокон. Інноваційний матеріал отримав назву CNF і має надзвичайні фізичні властивості.

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CNF (cellulose nanofiber) у п'ять разів легший за сталь і, при цьому, настільки ж міцніший. Японські науковці стверджують, що використання цього матеріалу дозволить зменшити шкідливі викиди вуглецю приблизно на 2 тонни, впродовж життєвого циклу одного автомобіля.

Ініціатором розробки нового матеріалу виступило Міністерство охорони навколишнього середовища Японії, а до участі в дослідженнях долучилось 22 організації з різних сфер діяльності. Програма розгорнута в лабораторіях Університету Кіото та на незалежних майданчиках окремих фірм.

Фото: демо-кар NCV / Kankyosho

Целюлоза – продукт переробки рослин, наприклад, бавовна на 99,5% може складатись з целюлози. Органічний матеріал знайшов широке застосування в сучасній промисловості. Як оболонка для пігулок, харчовий додаток Е460, як основа для виготовлення тканин та паперових матеріалів тощо.

CNF на основі целюлози також є органічним матеріалом, що означає можливість його природньої біодеградації (розпаду) та вторинної переробки.



Наразі японські науковці продовжують досліди з новим матеріалом, а для демонстрації створили концепт автомобіля, кузов та інтер’єр якого виготовлений переважно з CNF. Він отримав назву NCV – Наноцелюлозний транспортний засіб. Його творці заявляють, що автомобіль вдалось зробити приблизно на 10% легшим, за аналог з традиційних матеріалів. Це також позитивно відображається на кількості шкідливих викидів автомобіля.

Матеріалом CNF вже зацікавились і деякі автовиробники, включаючи концерн Toyota. Спеціалісти японської марки шукають способи налагодити достатньо дешеве виробництво цього матеріалу, аби можна було використовувати його для випуску масових моделей автомобілів.

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