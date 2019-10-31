Материалы растительного происхождения призваны уменьшить вредное воздействие самих автомобилей и их производства на окружающую среду.

Этот японский суперкар изготовлен из неимоверно прочных целлюлозных нановолокон. Инновационный материал получил название CNF и имеет невероятные физические свойства.

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CNF (cellulose nanofiber) в пять раз легче стали и, при этом, столь же прочный. Японские ученые утверждают, что использование этого материала позволит уменьшить вредные выбросы углерода примерно на 2 тонны, в течение жизненного цикла одного автомобиля.

Инициатором разработки нового материала выступило Министерство охраны окружающей среды Японии, а к участию в исследованиях присоединилось 22 организации из разных сфер деятельности. Программа развернута в лабораториях Университета Киото и на независимых площадках отдельных фирм.

Фото: демо-кар NCV / Kankyosho

Целлюлоза – продукт переработки растений, например, хлопок на 99,5% может состоять из целлюлозы. Органический материал нашел широкое применение в современной промышленности. Как оболочка для таблеток, пищевая добавка Е460, как основа для изготовления тканей и бумажных материалов и т.д.

CNF на основе целлюлозы также является органическим материалом, что означает возможность его естественной биодеградации (распада) и вторичной переработки.

Сейчас японские ученые продолжают опыты с новым материалом, а для демонстрации создали концепт автомобиля, кузов и интерьер которого изготовлен преимущественно из CNF. Он получил название NCV – Наноцелюлозное транспортное средство. Его создатели заявляют, что автомобиль удалось сделать примерно на 10% легче аналога из традиционных материалов. Это также положительно отражается на количестве вредных выбросов автомобиля.

Материалом CNF уже заинтересовались и некоторые автопроизводители, включая концерн Toyota. Специалисты японской марки ищут способы наладить достаточно дешевое производство этого материала, чтобы можно было использовать его для выпуска массовых моделей автомобилей.

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