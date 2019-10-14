Немецкий автопроизводитель сотрудничает с компанией Boeing в проекте по созданию аэромобиля.

Массовая заинтересованность автопроизводителей темой воздушного транспорта свидетельствует о его коммерческих перспективах. Хотя прогнозы относительно времени появления летающих машин у нас над головами, различаются. И понятно, что частный наземно-воздушный транспорт – уже не фантастика, а реальность ближайшего будущего, если за дело берутся такие гранды, как Porsche и Boeing.

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Десять, двадцать или пьядесят лет отделяют нас от коптеров, флаеров, глайдеров, аэробусов, аэротакси и кто его знает чего еще в нашем небе. Разработки в этом направлении ведут сегодня Daimler, Aston Martin, Geely, Hyundai и другие компании. Эксперты воздушного альянса Porsche-Boeing убеждены, что уже в 2025 году в секторе частных наземно-воздушных машин произойдет революция. Обе компании стремятся быть среди первых, кто откусит от свежего пирога.

Каким видят персональный наземно-воздушный транспорт инженеры и маркетологи Porsche-Boeing? Во-первых, исключительно электрическим. Во-вторых, обязательно типа VTOL – с вертикальным взлетом и посадкой. В-третьих, на дороге он превращаться в "полноценный Porsche". Как он может выглядеть – показано на официальном эскизе. Не то, чтобы это был летающий Taycan, но что-то от Porsche в нем действительно есть.

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