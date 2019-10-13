Лето выдалось для продавцов дорогих автомобилей очень удачным. По информации AUTO-Consulting, украинцы в течение трех месяцев лета приобрели более сотни машин, стоимость которых превышала 200 тысяч долларов. Среди самых дорогих – Rolls-Royce Phantom, Bentley Bentayga и даже Lamborghini Urus.

Своих владельцев нашли несколько моделей Rolls-Royce. Среди них представительный "Фантом" и внедорожный "Каллинен", которые стоили от 570 до 670 тысяч долларов.

Так же были проданы несколько Bentley Bentayga и Continental по цене 300-380 тысяч долларов. И даже первый внедорожник от Lamborghini - модель Urus за 300 тысяч долларов.



Lamborghini Urus

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Этот список дополнил Aston Martin DBS за 380 тысяч долларов. Поэтому на их фоне Range Rover и Porsche Cayenne за 240 тысяч выглядели массовым продуктом.



Автомобиль Aston Martin DBS

Но абсолютный рекорд установил бронированный Mercedes-Benz S600, который продали за 800 тысяч зеленых.

Бронированное авто Mercedes-Benz S600

Когда владельцы Tesla смогут играть в игры и смотреть фильмы на большом экране в салоне авто и почему аналитики советуют BMW инвестировать в Jaguar Land Rover – смотрите в видео.

Смотрите видео: украинцы приобрели рекордное количество дорогих авто