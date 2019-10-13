Літо видалося для продавців дорогих автомобілів дуже вдалим. За інформацією AUTO-Consulting, українці протягом трьох місяців літа придбали більше сотні машин, вартість яких перевищувала 200 тисяч доларів. Серед найдорожчих – Rolls-Royce Phantom, Bentley Bentayga та навіть Lamborghini Urus.

Своїх власників знайшло кілька моделей Rolls-Royce. Серед них представницький "Фантом" та позашляховий "Каллінен", які коштували від 570 до 670 тисяч доларів.

Так само було продано кілька Bentley Bentayga та Continental за ціною 300-380 тисяч доларів. І навіть перший позашляховик від Lamborghini – модель Urus за 300 тисяч доларів.

Lamborghini Urus
Lamborghini Urus

Читайте також: тест-драйв двох розкішних Rolls-Royce одночасно

Цей список доповнив Aston Martin DBS за 380 тисяч доларів. Тому на їх фоні Range Rover та Porsche Cayenne за 240 тисяч виглядали массовим продуктом.

​Автомобіль Aston Martin DBS
Автомобіль Aston Martin DBS

Але абсолютний рекорд встановив броньований Mercedes-Benz S600, який продали за 800 тисяч зелених.


Броньоване авто Mercedes-Benz S600

Коли власники Tesla зможуть грати в ігри та дивитися фільми на великому екрані в салоні авто та чому аналітики радять BMW інвестувати в Jaguar Land Rover – дивіться у відео.

Дивіться відео: українці придбали рекордну кількість дорогих авто

Нагадаємо, що Названо ТОП-5 нових авто в Україні