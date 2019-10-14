Німецький автовиробник співпрацює з компанією Boeing у проекті по створенню аеромобіля.

Масова зацікавленість автовиробників темою повітряного транспорту свідчить про його комерційні перспективи. Хоча прогнози, щодо часу появи літаючих машин в нас над головами, різняться. Та зрозуміло, що приватний наземно-повітряний транспорт – вже не фантастика, а реальність найближчого майбутнього, якщо до справи беруться такі гранди, як Porsche і Boeing.

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Десять, двадцять чи п’ядесят років відділяють нас від коптерів, флаєрів, глайдерів, аеробусів, аеротаксі та хтозна чого ще в нашому небі. Розробки в цьому напрямку ведуть сьогодні Daimler, Aston Martin, Geely, Hyundai та інші компанії. Експерти повітряного альянсу Porsche-Boeing переконані, що вже у 2025 році в секторі приватних наземно-повітряних машин відбудеться революція. Обидві компанії прагнуть бути серед перших, хто відкусить від свіжого пирога.

Яким бачать персональний наземно-повітряний транспорт інженери й маркетологи Porsche-Boeing? По-перше, виключно електричним. По-друге, обов’язково типу VTOL – з вертикальним зльотом і посадкою. По-третє, на дорозі він має перетворюватись на “повноцінний Porsche”. Як він може виглядати – показано на офіційному ескізі. Не те, щоб це був літаючий Taycan, але щось від Porsche у ньому справді є.

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