Автопроизводитель назначил дату анонса, но еще не дал названия своей новой модели. Однако фанаты марки уже окрестили ее как Ford Mach E.

К этому времени у дизайнеров собралось достаточно материала для создания реалистичного рендера электрического кроссовера Ford, который дебютирует 17 ноября.

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Официальные тизеры, шпионские снимки и компьютерные модели кузова нового кроссовера Ford позволили удачливому художнику визуализировать электрокар “в духе Форд Мустанг”.

Фото: тизеры электрического кроссовера Ford Mach E / Ford

Около года назад компания Ford подтвердила работу над батарейным кроссовером и с тех пор опубликовала несколько изображений для “затравки” и назвала дату премьеры.

Фото: модель кузова и авторские рендеры Ford Mach E / Allcarnews

Компания заявила, что запас хода новинки составит 300 миль (482 км) по рейтингу EPA или около 370 миль (595 км) по циклу WLTP.

Фото: авторские рендеры Ford Mach E / MachEForum

По неподтвержденным данным, у электромобиля "Форд" будет силовая установка мощностью более 400 “мустангов”, полный привод и стартовый ценник на уровне 40 тысяч долларов.

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