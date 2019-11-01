Ілюстрації виглядають досить переконливо.

Судячи з рендерів, дизайнер поєднав зображення актуального покоління моделі з офіційними тізерними зображеннями наступної генерації Kia Optima.

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Нинішня Kia Optima (JF) на конвеєрі з 2015 року, а минулого року автомобілю провели оновлення. І при цьому вже зовсім скоро корейська марка планує вивести нове покоління. Портал Kolesa повідомляє, що Kia K5, як називають Optima вдома, офіційно дебютує ще до кінця цього року.

Фото: Kia Optima 2019 / Kia

Раніше Kia оприлюднила офіційні ескізи наступної Optima, які дають зрозуміти, що новинка матиме абсолютно іншу стилістику передньої і задньої частини.

Фото: офіційні скетчі Kia Optima 2021 / Kia

Шпигунські фото тестового мула в камуфяжній плівці демонструють профіль і пропорції знайомої нам Optima JF. Зміниться форма віконець за задніми бічними дверима: підвіконна лінія буде прямою до самого кінця, а самі віконця будуть звужуватись у верхній частині. На боковинах, трохи нижче дверних ручок, з'явиться вигнута виштамповка. Молдинг уздовж верхньої межі бічного скла – ще одна спільна риса між нинішньою та майбутньою моделями.

Фото: рендер Kia Optima 2021 / Kolesa

Поки немає офіційної інформації про те, якими моторами буде оснащуватися новинка. Очікується, що нова Optima отримає мотори від останнього покоління Hyundai Sonata, серед яких бензиновий турбомотор 1.6 (180 к.с., 265 Нм) і атмосферний G2.0 CVVL (160 к.с., 196 Нм), з нового сімейства Smartstream. Може з'явитися і гібридна версія з силовою установкою від Sonata.

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