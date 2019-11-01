Иллюстрации выглядят достаточно убедительно.

Судя по рендерах, дизайнер соединил изображения актуального поколения модели с официальными тизерными изображениями следующего поколения Kia Optima.

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Нынешняя Kia Optima (JF) на конвейере с 2015 года, а в прошлом году автомобилю провели обновления. И при этом уже совсем скоро корейская марка планирует вывести новое поколение. Портал Kolesa сообщает, что Kia K5, как называют Optima дома, официально дебютирует еще до конца этого года.

Фото: Kia Optima 2019 / Kia

Ранее Kia обнародовала официальные эскизы следующей Optima, которые дают понять, что новинка будет иметь совершенно другую стилистику передней и задней части.

Фото: официальные скетчи Kia Optima 2021 / Kia

Шпионские фото тестового мула в камуфляжной пленке демонстрируют профиль и пропорции знакомой нам Optima JF. Изменится форма окошек за задними боковыми дверями: подоконная линия будет прямой до самого конца, а сами окошки будут сужаться в верхней части. На боковинах, чуть ниже дверных ручек, появится изогнутая выштамповка. Молдинг вдоль верхней границы бокового стекла – еще одна общая черта между нынешней и будущей моделями.

Фото: рендер Kia Optima 2021 / Kolesa

Пока нет официальной информации о том, какими моторами будет оснащаться новинка. Ожидается, что новая Optima получит моторы от последнего поколения Hyundai Sonata, среди которых бензиновый турбомотор 1.6 (180 л.с., 265 Нм) и атмосферное G2.0 CVVL (160 л.с., 196 Нм), из нового семейства Smartstream. Может появиться и гибридная версия с силовой установкой от Sonata.

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