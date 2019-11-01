Он создан только для съемок фильма, но это не исключает возможности мелкосерийного производства такого грозного "Черного Жеребца". И у него может быть 1000-сильный мотор.

Узнаете? Да, под тяжелым балтийским небом стоит Hummer H2, который силами Dartz Motorz, способен убивать одним своим видом.

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Компания Dartz Motorz ​​из Риги известна своими экстраординарными, экстравагантными автомобилями, которые собирает по заказу щедрых и денежных клиентов. Внедорожники Dartz, как правило, имеют своеобразный дизайн, броню и отделку, в котором золото и бриллианты – обычное дело. Перед нами очередное творение фирмы из бывшего завода “Руссо-Балт" – Dartz Prombron Black Stallion.

Хотя Hummer H2 узнается по оконной линии, остальные панели кузова изменились кардинально. Основное отличие от предыдущих моделей компании – отсутствие мощной брони, поскольку это только кино-кар.

Фото: Dartz Prombron Black Stallion / Dartz Motorz

Вместе с тем во время работы над проектом, в Dartz Motors поняли, что легко могут разместить под капотом 1000-сильный двигатель Dodge Chellenger Hellcat. И не ограничиваться одним экземпляром. Даже приблизительную цену составили от 300 тысяч долларов за машину без персональных опций.

Хотя фотографии дают детальный взгляд на экстерьер мрачной версии Hummer, заглянуть внутрь пока не разрешено. Не раскрывается и название фильма, для которого создан Black Stallion.

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