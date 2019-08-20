Мы недавно уже писали о роскошном и очень эксклюзивном внедорожнике Dartz в Украине. Ранее его сняли в Одессе, а теперь это же авто приехало в Киев.

Если точнее, то речь идет о лимитированном Dartz White Horse для китайского рынка. Его стоимость может колебаться в пределах 300 000 – 1 000 000 долларов.

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Конечно, цена Дартз зависит от его комплектации, а она может быть ну очень роскошной. Например, салон запросто могут обработать кожей из полового органа кита.

Двигателей для Dartz предлагают несколько. Можно выбрать V8 и даже V12 AMG, а можно – турбодизельную восьмерку большого объема. Здесь стоит именно дизель –- 8,1-литровый 365-сильный. С ним White Horse развивает 160 км/ч.

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Именно этот внедорожник на румынских номерах, по слухам, принадлежит молдавской службе проката элитных авто. Кстати, среди владельцев Дартз – шейхи, звезды шоу-бизнеса и миллиардеры. Предлагали внедорожник и Дональду Трампу.