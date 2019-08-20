Ми недавно вже писали про розкішний і дуже ексклюзивний позашляховик Dartz в Україні. Раніше його зняли в Одесі, а тепер цей же авто приїхав до Києва.

Якщо точніше, то мова йде про лімітований Dartz White Horse для китайського ринку. Його вартість може коливатися в межах 300 000 - 1 000 000 доларів.

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Звичайно, ціна Дартз залежить від його комплектації, а вона може бути ну дуже розкішною. Наприклад, салон запросто можуть обробити шкірою з статевого органу кита.

Двигунів для Dartz пропонують кілька. Можна вибрати V8 і навіть V12 AMG, а можна - турбодизельну вісімку великого об’єму. Тут стоїть саме дизель - 8,1-літровий 365-сильний. З ним White Horse розвиває 160 км / ч.

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Саме цей позашляховик на румунських номерах, за чутками, належить молдавській службі прокату елітних авто. До речі, серед власників Дартз - шейхи, зірки шоу-бізнесу та мільярдери. Пропонували позашляховик і Дональду Трампу.