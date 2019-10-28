Он может защитить от взрывных устройств и штурмовой винтовки.

Немецкая тюнинговая фирма Gruma Automobile GmbH вместе с Armored Car Systems создали ограниченную партию бронированных пикапов Enok P1 на базе Mercedes-Benz G 500 4×42, который выпускался с 2015 по 2017 годы. Эти специализированные ателье использовали опыт создания армейских внедорожников и вдохновлялись защищенными G-классами, которые стоят на вооружении немецких военных и спецподразделений полиции Германии.

О классе брони G 500 4×42 не сообщается, но создатели уверяют, что автомобиль не уступает по уровню защиты патрульным машинам спецслужб, а по проходимости превосходит их.

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Под капотом бронированного "Гелендвагена" штатный мотор мощностью в 421 лошадиную силу. С новым кузовом, стальными панелями по периметру и тяжелыми 37-дюймовыми защищенными шинами Beadlock внедорожник потерял в динамике, но конкретные цифры разгона до "сотни" не приводятся. Зато роскошь интерьера сохранили по максимуму: кожа, алькантара и карбоновые вставки остались на месте, как и оригинальные кресла с гравировкой 4x42.

Цена на бронированный "Гелик" от Gruma держится в секрете.

Напомним, что BMW представила бронированный X5.