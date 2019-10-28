Він може захистити від вибухових пристроїв та штурмової гвинтівки.

Німецька тюнінгова фірма Gruma Automobile GmbH разом з Armored Car Systems створили обмежену партію броньованих пікапів Enok P1 на базі Mercedes-Benz G 500 4 × 4², що випускався з 2015 по 2017 роки. Ці спеціалізовані ательє використовували досвід зі створення армійських позашляховиків і надихалися захищеними G-Класами, які стоять на озброєнні німецьких військових і спецпідрозділів поліції Німеччини.

Про клас броні G 500 4 × 4² не повідомляється, але творці запевняють, що автомобіль не поступається за рівнем захисту патрульним машинам спецслужб, а по прохідності перевершує їх.

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Під капотом броньованого «Гелендваген» штатний мотор потужністю 421 кінську силу. З новим кузовом, сталевими панелями по периметру і важкими 37-дюймовими захищеними шинами Beadlock позашляховик втратив в динаміці, але конкретні цифри розгону до "сотні" не наводяться. Зате розкіш інтер'єру зберегли по максимуму: шкіра, алькантара і карбонові вставки залишилися на місці, як і оригінальні крісла з гравіюванням 4x4².

Ціна на броньований “Ґелік” від Gruma тримається в секреті.

Нагадаємо, що BMW представила броньований X5.