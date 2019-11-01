Він створений лише для зйомок фільму, але це не виключає можливості дрібносерійного виробництва такого грізного "Чорного Жеребця". І в нього може бути 1000-сильний мотор.

Впізнаєте? Так, під важким балтійським небом стоїть Hummer H2, який силами Dartz Motorz, здатен вбивати одним своїм виглядом.

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Компанія Dartz Motorz з Риги відома своїми екстраординарними, екстравагантними автомобілями, які будує на замовлення щедрих і грошовитих клієнтів. Позашляховики Dartz, як правило, мають своєрідний дизайн, броню та оздоблення, в якому золото й діаманти – звичайна річ. Перед нами чергове творіння фірми з колишнього заводу “Руссо-Балт” – Dartz Prombron Black Stallion.

Хоча Hummer H2 впізнається за віконною лінією, решта панелей кузову змінилась кардинально. Основна відмінність від попередніх моделей компанії – відсутність потужної броні, оскільки це лише кіно-кар.

Фото: Dartz Prombron Black Stallion / Dartz Motorz

Зате, під час роботи над проектом, у Dartz Motors зрозуміли, що легко можуть розмістити під капотом 1000-сильний двигун Dodge Chellenger Hellcat. І не обмежуватись одним екземпляром. Навіть приблизну ціну склали: від 300 000 доларів за машину без персональних опцій.

Хоча фотографії дають детальний погляд на екстер’єр похмурої версії Hummer, зазирнути всередину поки не дозволено. Не розкривається і назва фільму, для якого створений Black Stallion.

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