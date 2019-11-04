Дилеры в Южной Корее уже начали принимать заказы на новинку.

Прошлое поколение Grandeur начинали продавать в Украине, однако в середине своего жизненного цикла модель исчезла из автосалонов отечественных дилеров. Такая же ситуация сложилась и на других рынках – марка решила отдать предпочтение компактным моделям и кроссоверам. Но дома Grandeur пользуется стабильно высоким спросом, поэтому Hyundai провела для бизнес-седана глубокий рестайлинг.

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Hyundai Grandeur выпускается с 1986 года и в свое время был флагманом южнокорейской марки. В 2016 году дебютировало шестое поколение модели, для которого сейчас подготовили всестороннее обновление.

В первую очередь в обновленном Grandeur привлекает внимание отделка передней части автомобиля. Хитроумная решетка со скрытыми в ней светодиодами, создают необычный световой узор и придает автомобилю неповторимый вид. Такое решение позволило кардинально изменить облик модели с минимальными затратами. Корма автомобиля также получила свежую диодную оптику под стать передней.

Внутри Hyundai Grandeur 2020 также претерпел немало изменений. Полностью цифровая панель приборов с 12,3-дюймовым экраном плавно перетекает в монитор информационно-развлекательной системы такого же размера. Центральная консоль потеряла некоторые традиционные элементы управления, поскольку они были интегрированы в сенсорный дисплей "мультимедийки". Еще более чистой центральная консоль стала благодаря отказу от массивного рычага коробки передач, который заменили на блок кнопок.

Фото: Hyundai Grandeur 2020 / Hyundai

Сообщается, что в Южной Корее обновленный Grandeur комплектуется 2,5-литровым бензиновым мотором в паре с 8-позиционным автоматом. Также доступна гибридная версия модели с 2,4-литровым бензиновым мотором и компактным электрическим на 38 кВт (51 л.с.) и литий-ионным аккумуляторным блоком. Кроме того, модель с индексом LPi 3.0 работает на сжиженном природном газе.

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