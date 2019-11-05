Купеобразный кроссовер с космическим дизайном представят 10 ноября в Шанхае.

Двухдверный кроссовер с гладким кузовом, что имеет острые грани, по своей форме напоминает летающую тарелку. Недаром он носит название Kia Futuron – future "будущее" + on "включать".

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Нетрудно догадаться, что это бесперспективный концепт, который лишь демонстрирует дизайн транспорта тех времен, когда Kia будет строить звездолеты. Если будет строить.

Также очевидно, что на сегодня единственной пригодной силовой установкой для такого концепта, является электрическая. Хотя бы в теории. Никаких технических подробностей о концепте южнокорейский производитель не предоставил, отметив только, что Kia Futuron предусматривает систему "автопилот" высокого уровня автономности, полный привод, четыре электромотора и батареи повышенной емкости.

Скупые цифры от Kia не слишком дополняют информацию. Известно, что при длине в 4850 миллиметров кроссовер имеет колесную базу в 3000 миллиметров, а салон имеет посадочную формулу 2+2 .

Фото: визионерский концепт Kia Futuron с инновационной оптикой Star Cloud и "космическим" дизайном / Kia

Kia Futuron дебютирует 10 ноября в Шанхае в рамках Китайской международной импортной выставки.

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