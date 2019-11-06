Британские автопроизводитель и производитель мотоциклов выпустят только 100 таких мотоциклов.

Компания Aston Martin совсем скоро представит первый в своей истории внедорожник, но останавливаться на этом не собирается. Еще одним открытием для британского автопроизводителя стало сотрудничество с маркой Brough Superior, в результате которого на свет появился первый мотоцикл Aston Martin.

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AMB 001 создан по фирменной рецептуре Aston Martin, которая предусматривает использование мощного мотора в сочетании с эстетическими формами кузова из углеволокна, титана и алюминия. Кроме того, отделка супербайка включает фирменную краску и высококачественную кожу, используемую в автомобилях Aston Martin.

Соотношение массы и мощности AMB 001 – 1:1, на 180 килограммов сухого веса приходится 180 лошадиных сил, которые производит V-образный турбомотор. Подробные характеристики байка фирма пока не раскрыла.

Фото: Aston Martin Brough Superior AMB 001 / Aston Martin

Все 100 экземпляров AMB 001 будут собираться вручную на заводе партнера Brough Superior во французской Тулузе. Стоимость каждого составляет 108 тысяч евро, а получить мотоциклы заказчики смогут конце следующего года.

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